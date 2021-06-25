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Малышев о массовой вакцинации от коронавируса: деваться некуда

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1094)
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Профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, зачем российские власти проводят массовую вакцинацию от коронавируса в пик заболеваемости.

Радио
Малышев о массовой вакцинации от коронавируса: деваться некуда

Во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня " у Малышева поинтересовались: как он оценивает эффективность вакцинации в условиях подъема заболеваемости? Ведь существует правило, что массовую вакцинацию не проводят во время вспышки болезни. Нет ли риска, что такая вакцинация приведет к еще большим мутациям вируса?

По его словам, массовая вакцинация от коронавируса в России в подъем заболеваемости - это вынужденная мера, так как речи о плановой вакцинации сейчас не идет. "Золотое" правило о том, что нельзя проводить вакцинацию в пик заболеваемости, здесь не работает.

"То, что сейчас проводится, это называется вакцинация по эпидпоказаниям. А один из постулатов говорит о том, что в очагах необходимо вакцинировать при тяжелой эпидемической ситуации для того, чтобы предотвратить передачу вируса. Да, есть "золотое" правило, но оно действует только при ситуации, когда плановая вакцинация происходит. Здесь мы все видим - в общем-то о плановой вакцинации речь не идет. Поэтому в такой ситуации деваться некуда", - сказал Малышев, отвечая на вопрос.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1094)

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