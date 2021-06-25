Педиатр Кварчия о трудоустройстве в Абхазии после учебы в России: меня не ждали

Молодой педиатр Астанда Кварчия в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, как ей удалось обучиться в российском вузе за счет бюджета республики и не удалось вернуть долг родине даже при большом желании.

Радио Педиатр Кварчия о трудоустройстве в Абхазии после российского вуза: меня не ждали

В Минздраве республики неоднократно заявляли о нехватке медиков, дефицит кадров особенно остро ощущался с началом пандемии, был даже период, когда специалисты из России приезжали на помощь абхазским коллегам. Ежегодно для абхазских абитуриентов российские медицинские вузы предоставляют места. Куда в дальнейшем трудоустраиваются эти выпускники, ждут ли их возвращения на родине и с какими проблемами при трудоустройстве они сталкиваются, в эфире радио Sputnik рассказала врач Астанда Кварчия, которая не так давно вернулась в Абхазию после учебы в России.

Астанда Кварчия приехала в Абхазию в сентябре прошлого года. Ее большой мечтой было учиться в медицинском вузе, и большую помощь в этом оказало государство, за что Астанда Кварчия весьма благодарна. Прежде чем вернуться молодой врач прошла хорошую практику, которой она готова поделиться в Абхазии.

"В завершении моей аспирантуры мы столкнулись с коронавирусом. Мы работали в красной зоне. Я слышала, что и здесь потихоньку назревает ковид, и здесь нужны врачи. Я предупредила свое руководство, что если будет призыв, я должна помогать своей стране, которая когда-то помогла мне. Я и мои коллеги из Абхазии, которые также учатся и работают в России, писали на сайт Минздрава, что готовы приехать помочь, но ответа не было. Но это было бы обидно, потому что мы уже не студенты, у нас на руках были дипломы, мы уже врачи", - рассказала врач.

Несмотря на это, Астанда вернулась на родину, обратилась в Минздрав за трудоустройством.

"Но меня там не ждали, хотя я записывалась изначально. Ждала и у секретаря не раз спрашивала, можно ли мне встретиться с министром. Я ожидала полдня, пока не нашлись знакомые, которые меня провели. Мне сказали, что, в принципе, штат врачей заполнен. Но можно посидеть на приеме в амбулаторном учреждении. Для меня это было удивительно, потому что я слышала совсем другое. Подумала, что можно посидеть и на приемах, потому что амбулаторное звено – это самое главное. Я была рада хотя бы этому. В детской поликлинике нашлось только 0,25 ставки педиатра, а я врач-педиатр. И только через знакомство мне удалось устроиться в инфекционную больницу. Знакомые коллеги звонили знакомым докторам и пытались мне что-то подобрать. Нельзя сказать, что меня не звали и все отказывали. Но это были не те условия, на которые я рассчитывала. Я отучилась 12 лет, работала на скорой помощи, работала в поликлинике, работала в частной мобильной клинике", - рассказала врач.

Кварчия отметила, что, поступив по гослимиту в медицинский вуз, она чувствовала ответственность перед родиной и надеялась, что по возвращении в Абхазию ей сразу предложат работу по профилю. Однако сегодня девушка работает в частной клинике, и попасть на прием к ней ребенок может только платно.