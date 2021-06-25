Такие обстоятельства: Логуа о кризисе энергетики, инвестициях и тарифах

Как реанимировать энергосистему Абхазии и сколько средств на это необходимо, в эфире радио Sputnik рассказал глава "Черноморэнерго" Михаила Логуа.

Радио Такие обстоятельства: Логуа о кризисе энергетики, инвестициях и тарифах

По словам Логуа, энергосистема Абхазии, которая была восстановлена в послевоенный период, сейчас находится в том же состоянии. Но нагрузки на сети постоянно увеличиваются.

"Тарифы поднимать надо было давно. Если просто транспортировка электроэнергии обходится в порядка 60 копеек, то физлицам мы продаем ее за 40 копеек. Еще не до конца решен вопрос, но мы не можем установить цену ниже транспортировки", - отметил Логуа.

Глава "Черноморэнерго" уверен, что в таком состоянии, в котором энергетика страны находится сейчас, она не выдержит, нужно искать выходы.

"Есть много форм привлечения инвестиций, но какие бы формы мы ни избрали, во главе угла должно стоять то, что энергетика должна остаться отечественной. В таком случае, конечно, сложнее привлечь инвестиции", - сказал Михаил Логуа.

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