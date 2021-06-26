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Екатерина Дашкова: жизненные качели княгини с чистым сердцем

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Подкасты РИА (550)
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Первая в мире женщина - президент академии наук. Участница переворота 1762 года, ее подруга становится императрицей. Волевая, умная княгиня попадает в немилость у Екатерины II. Отправляется в Европу, дружески общается с Дидро, Вольтером. Автор пьес и мемуаров.

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Екатерина Дашкова: жизненные качели княгини с чистым сердцем

В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
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Подкасты РИА (550)

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