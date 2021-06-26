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ЯсноПонятно: как научиться плавать, не бояться воды и пересечь Босфор

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Кроль, брасс, баттерфляй - как разные техники плавания влияют на тело? Возможно ли перекусить во время заплыва? Может ли плавание избавить от вредных привычек? Как научиться не паниковать в воде и откуда берется этот страх? И правда ли, что плавание не всегда полезно?

Радио
ЯсноПонятно: как научиться плавать, не бояться воды и пересечь Босфор

В России любительское плавание на открытой воде стало намного популярнее, чем это было 10 лет назад. В специальных школах плавания учат не только держаться на воде и правильно дышать, но и готовят к пересечению проливов. О том, как учиться плавать, не паниковать в воде и почему плавание может быть вредным, рассказывает Алексей Лихобабин — тренер по плаванию и эксперт методики Total Immersion.
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Подкасты РИА (552)

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