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Ипполит Богданович: скромный автор великой нескромной поэмы

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Он останется в литературе благодаря одному произведению. Зато какому! Его фривольной поэмой "душенька" восхищаются Екатерина II, Карамзин, Пушкин, Белинский. Легкий, образный, ироничный язык поэмы – это прорыв к современному литературному стилю.

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Ипполит Богданович. Скромный автор великой нескромной поэмы

Несмотря на поощрение современников, ничего, кроме собрания "русских пословиц", он больше не создает.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
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Подкасты РИА (553)

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