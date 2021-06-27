Почему одни дети учатся с удовольствием, а других не заставишь?

Сегодня ребенку приходится 11 лет учиться в школе, потом еще 4-6 лет в ВУЗе, а потом постоянно поддерживать квалификацию курсами и семинарами. Это не дается просто даже тем, кто любит учиться.
О любви к учебе рассуждаем вместе с кандидатом педагогических наук, доцентом, педагогом-психологом, членом Федерации психологов образования России, экспертом координационного совета некоммерческих организаций Юлией Вячеславовной Челышевой и тьютором Юлией Юрьевной Зак.
02:00 Как воспитать в ребенке энтузиазм?
07:20 Учиться должен не родитель, а ребенок
10:35 Как родителям пережить неуспехи детей
13:10 Как заинтересовать ребенка в учебе?
14:50 Что делать, если нет стремления учиться
18:00 На что делать упор в обучении: на том, что у ребенка получается или на том, что не получается?
20:20 Как правильно отвечать детям на вопросы?
26:00 Как правильно хвалить и ругать?
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