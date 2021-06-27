Невролог Аникина: коронавирус влияет не только на обоняние и вкус, но и на интеллект

Данные о коронавирусе пока еще накапливаются, а потому сейчас можно говорить о неких закономерностях, а не о крупномасштабных исследованиях. Об этом заявила в эфире радио Sputnik врач-невролог, руководитель частной клиники Марина Аникина.

Радио Невролог Аникина: коронавирус влияет не только на обоняние и вкус, но и на интеллект

По словам врача-невролога, в некоторых случаях COVID-19 даже в легкой форме может повлиять на мозг, и в отличие от других симптомов последствия могут быть необратимы.

"Мы полагаемся на знания о структуре мозга, и действительно, обонятельный нерв очень связан с зонами мозга, которые отвечают за память. Поэтому было отмечено, что у пациентов, у которых есть нарушения обоняния, более того, у пациентов, которые нуждались в искусственной вентиляции легких и имели нарушения обоняния, в случае благоприятного исхода и выживаемости появлялись такие симптомы, как нарушения памяти и нарушения внимания", ― сказала Аникина.

Специалисты, занимающиеся когнитивной неврологией, то есть неврологией интеллекта, отмечают, что большинство людей, перенесших коронавирус с нарушениями обоняния и вкуса, не сразу после выздоровления, а только через какое-то время начинали жаловаться на снижение работоспособности, усваиваемости информации, причем речь идет о достаточно молодых, активных людях до 40 лет, сказала невролог.

"Речевая активность снизилась, снизился темп подбора слов, начинаются слова-паразиты, появляются повышенная усталость, утомляемость, и в целом спустя год и более они чувствуют последствия коронавирусной инфекции", ― сказала Аникина.

Нарушение вкуса в период болезни ― это "отдельная история", отметила специалист. Сейчас известно, что в мозге нет определенных зон, которые отвечают за вкус , "это как музыка для мозга, когда ты кушаешь, ты прокачиваешь все участки мозга, тебе либо вкусно, либо омерзительно невкусно, но весь мозг реагирует на это", пояснила она.

По словам исследователей, пациент с коронавирунсой инфекцией и нарушениями вкуса все равно чувствует примитивные вкусы – сладкое или соленое, утрачивая только глубину вкусовых оттенков.

"Мы можем аккуратно говорить о том, что чем больше вот таких вещественных доказательств того, что вирус начал свое путешествие и закончил его в мозге, если нет симптомов (потери вкуса или обоняния), значит, нет доказательств того, что он сильно нахозяйничал в мозге", - отметила Аникина.

Врач-невролог подчеркнула, что наличие таких симптомов, как потеря вкуса или обоняния, не исключает и нарушения интеллектуальных функций.