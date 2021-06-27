Дополнительное время: тренер ЦСКА Игдисамов о передаче опыта абхазским коллегам

Радио Дополнительное время: тренер ЦСКА Игдисамов о передаче опыта абхазским коллегам

22 июня в Новом Афоне для абхазских футбольных тренеров провели семинар их коллеги - тренер академии ФК "Зенит" Константин Коноплев и тренер академии ФК "ЦСКА Москва" Дмитрий Игдисамов.

Это семинар был посвящен методикам, по которым работают тренеры, рассказал Игдисамов в студии радио Sputnik Абхазия.

"Мы рассказали, как видим тренировочный процесс, начиная от детей младшего возраста и до выпуска. Я делился опытом, который получил в академии ФК "Рубин", где я отработал 8 лет, где я трудился бок о бок с испанскими методистами. Я поделился опытом работы в ЦСКА. Костя рассказал, как это все устроено в Питере. Мы видим, что в Абхазии довольно много талантливых ребятишек, все техничные, с хорошей головой, хорошо понимают футбол. И нам действительно хотелось бы, чтобы местные тренеры еще больше развивали детей, давали им больше инструментов, при помощи которых они потом смогут играть в профессиональный футбол", - рассказал Игдисамов.

Тренер сравнил молодых абхазских футболистов с испанскими, которые отличаются особой гибкостью.

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