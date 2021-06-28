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Джинджолия о работе амбулаторного центра в Сухуме: на грани своих возможностей

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1363)
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Координатор амбулаторного центра для COVID-пациентов в Сухуме Валерий Джинджолия в эфире радио Sputnik рассказал, о том, как они справляются с нагрузкой в связи с увеличением количества больных коронавирусом.

Радио
Джинджолия о работе амбулаторного центра в Сухуме: на грани своих возможностей

По последним данным, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии – 16906. Из них 15405 человек выздоровели и 244 умерли.

По словам Джинджолия, данные амбулаторного центра коррелируются с данными штаба. Если в благоприятные дни было до 10 человек в день, то сейчас уже третий день подряд 40 человек, сказал координатор.

"Мы работаем с девяти до шести вечера. Пациент к нам может прийти и получить услуги медсестры бесплатно, он может получить консультацию врача. У нас есть выезд на дом – уникальная функция. Наши врачи и медсестра выезжают и на дому могут осуществить манипуляции на постоянной основе, но это ограниченный ресурс и делается в приоритетном порядке тем пациентам, которые не могут к нам приехать. Сейчас и центр работает на максимуме и выездная бригада", - рассказал Джинджолия.       

Координатор амбулаторного центра для COVID-пациентов в Сухуме отметил, что расслабляться пока рано.

"Сейчас нужно себя сильно поберечь. Наша система на грани своих возможностей. В пик людям приходится ждать, иногда мы не успеваем сделать манипуляцию, выехать. COVID - не такое страшное заболевание, оно очень непредсказуемое, но самое главное, чтобы пациент получил вовремя медицинскую помощь, адекватную, квалифицированную, и если это осуществляется, то у пациентов большие шансы на благоприятный исход заболевания", - сказал Валерий Джинджолия.       

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1363)

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