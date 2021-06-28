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Инфекционист рассказал, почему "Спутник V" не ждут в ЕС

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1095)
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Настороженность по поводу российский вакцины "Спутник V" у европейских стран поначалу вызвал тот факт, что она была зарегистрирована первой в мире, сказал профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

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Инфекционист рассказал, почему "Спутник V" не ждут в ЕС

Безусловно, есть политическая составляющая в том, что вакцину "Спутник V" до сих пор не хотят признавать в странах ЕС, но это не единственная причина, рассуждает российский врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев.

"Месяцев шесть назад я дискутировал с коллегами, работающими на Западе, которые не являются выходцами из нашей страны, было много наносного и много говорилось, что мы поспешили, слишком рано лицензировали вакцину", - рассказал медик.

Однако за прошедшие полгода накопился определенный опыт в применении вакцины "Спутник V", к настоящему моменту этот вакцинный препарат признан уже в 67 странах мира, "это говорит о том, что вакцина действительно надежная, ее действительно хотят применять", добавил эксперт.

"Большинство стран проводили вакцину через свои национальные комитеты, так или иначе, во всех этих странах вакцину рассматривали со всех сторон, в том числе и многие европейские страны. Это о чем говорит – о качестве. Вакцина-то хороша", - сказал Малышев.

По его словам, вся история России говорит о том, что "вакцины мы производим хорошие, и вакцины все время поставляем в другие страны, как в свое время здорово помогли Японии в борьбе с полиомиелитом", - отметил Малышев.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1095)

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