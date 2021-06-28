Косилов рассказал, как ограничения на Кубани отразятся на турпотоке в Абхазию

Своим мнением о том, как введенные в Краснодарском крае ограничительные меры из-за COVID-19 могут отразиться на турпотоке в Абхазию, в эфире радио Sputnik поделился руководитель абхазского направления туроператора АЛЕАН Сергей Косилов.

Радио Косилов рассказал, как ограничения на Кубани отразятся на турпотоке в Абхазию

В Краснодарском крае с 1 июля отели перестанут пускать отдыхающих без отрицательного ПЦР-теста. С 1 августа меру ужесточат: курорты закроют для туристов, которые не прошли вакцинацию против коронавируса. Такое решение принял глава региона Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба.

"Мы очень ждем ключевого поведения, решения с абхазской стороны по введению дополнительных мер. Если они будут, то подобный отток как у Краснодарского края, будет и у Абхазии. Но сейчас ожидать нового наплыва мы не можем, потому что номерной фонд в Абхазии практически выкуплен, свободных мест осталось не так много, это касается июля, августа, есть места в сентябре. Но третья волна наплыва туристов вряд ли будет. По частному сектору поведение непредсказуемо, потому что, как правило, это эконом-сегмент, и очень часто из регионов, где как раз сейчас и вводятся подобные ограничительные меры, как в Краснодарском крае, отток в Россию, в регионы обратно к себе домой, скорее более возможен, чем переток их в Абхазию", - подчеркнул Косилов.

По мнению эксперта, сезон 2021 очень непредсказуемый.

"К нам сейчас поступают звонки постоянно с запросами по ситуации в Абхазии. Многие переживают, что, заехав на отдых в Абхазию, туристы на обратном пути столкнутся с проблемами на границе, с Роспотребнадзором, в момент их отдыха может наступить введение какого-нибудь карантина, из-за этого они откладывают свои путевки, либо ставят на паузу и ждут решения. В данном случае самое важное решение должны принять абхазские власти, чтоб эту ситуацию прояснить", – сказал Косилов в эфире радио Sputnik Абхазия.