Ахсалба рассказала, когда в Абхазии ожидается максимальная геомагнитная активность

О геомагнитной активности в Абхазии, ее влиянии на человека и природу в эфире радио Sputnik рассказала начальник гидрометеорологического и экологического мониторинга Института экологии АНА Асида Ахсалба.

Радио Ахсалба рассказала, когда в Абхазии ожидается максимальная геомагнитная активность

Геомагнитная активность обычно в Абхазии наблюдается в конце июня и в июле. В этом году такая максимальная активность будет после 10 июля в связи со вспышками на солнце, сообщила начальник гидрометеорологического и экологического мониторинга Института экологии Академии наук Абхазии Асида Ахсалба.

"День летнего солнцестояния, равноденствия был 22 июня, его отголоски с некоторым превышением (геомагнитной активности - примеч.) начались после 24 июня… Будут наблюдаться относительно напряженные метеорологические условия, в частности перепады атмосферного давления. В предгорных и горных районах возможны выпадения существенных осадков, а в приморской зоне будет доминировать облачность. С этой недели мы уже будем наблюдать выпадение осадков, с понедельника максимальная облачность с выпадением слабого и среднего количества осадков", - сказала Ахсалба.

Она заметила, что животные более чувствительны в предсказании геомагнитной активности, но при его проявлении больше страдают люди.

"Геомагнитная активность больше всего влияет на состояние человека. Ухудшается самочувствие, артериальное давление ведет себя скачкообразно, как в сторону повышения, так и понижения, состояние депрессивное. При максимальной геомагнитной активности желательно не садиться за руль, надо больше отдыхать, меньше физической и интеллектуальной нагрузки. Метеоактивность зависит от общего состояния организма, но, к сожалению, возрастной ценз тоже играет важную роль", - сказала Ахсалба.

Более подробно беседу можно послушать в аудиофайле.