Зантария рассказал о жестком веере, повышении тарифов и реформах в энергетике Абхазии

Что может спасти энергетику Абхазии от кризиса, чем вообще обладает республика в плане энергетики, какие условия для инвестирования в отрасль созданы, в эфире радио Sputnik своим мнением поделился бывший руководитель "Черноморэнерго" Резо Зантария.

Радио Такие обстоятельства: Зантария о необходимых реформах в энергосистеме Абхазии

В Абхазии с 28 июня введен график отключения электричества. Отключения производятся на два часа в сутки в ночное время и раннее утро. В интервью Sputnik глава "Черноморэнерго" Михаил Логуа рассказал о том, что уже с сегодняшнего дня нужно ввести шестичасовой график отключений, "чтобы уложиться в 1500 киловатт и не зависеть ни от кого". По прогнозам Логуа, переток электроэнергии из России понадобится уже в ноябре 2021 года.

В эфире радио Sputnik бывший руководитель "Черноморэнерго" Резо Зантария рассказал, как избежать жесткого графика отключений электричества

"Мы имеем Ингур без определенного статуса, без формальных соглашений с грузинской стороной, и если называть вещи своими именами, то мы берем электроэнергию у них несанкционированно. Мы для себя придумали историю, что 40% принадлежит нам, 60% – грузинской стороне, но это наше желание и грузинская сторона не давала еще никогда на это согласия, ни на каких площадках, ни в документах нет этому подтверждения. Перепадная ГЭС-1 имеет мощность 215 мегаватт и находится полностью на территории Абхазии и не зависит от грузинской стороны. Работает на выработанной воде ингурского бассейна, и она полностью зависима от нас, но работает по законам Грузии. Мы имели после войны три перепадные станции, которые работали. Их общая мощность 120 мегаватт, а сегодня этих станций нет. Ни железа, ни бетона, ничего нет. Мы имели 500-киловольтную линию электропередач, если ее оценивать, это 17 миллиардов рублей. Она связывала Сухум со станцией Ингура, от нее не осталось ни провода, ни опор. После войны она была жива и эксплуатировалась до войны. У нас было 11-12 малых ГЭС, которые также работали, и где они? Ничего не осталось, все раскурочено. Вот что мы имеем сегодня, это наши реалии", - сказал Зантария в эфире радио.

По мнению Зантария, одним из главных условий для инвестирования является хороший мощный закон, который все взаимоотношения будет регулировать.

"Все начинается с правил расчета тарифов на электроэнергию – по классам напряжения, по генерации отдельно. Когда это будет соответствовать его затратной части, тогда инвесторам можно будет показывать хотя бы, наши правила расчета тарифа на электроэнергию, генерацию", - отметил он.

Бывший руководитель "Черноморэнерго" Резо Зантария подчеркнул, что государство разоряет отрасль, эксплуатируя электросети по заниженному тарифу.

"Мы рубим сук, на котором сидим, и рано или поздно он обломается. Вот что сегодня у нас и происходит", - сказал Зантария.

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