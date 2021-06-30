Путин рассказал, чем руководствовался при выборе вакцины

Президент России Владимир Путин вакцинировался от коронавируса "Спутником V", заявил российский лидер во время прямой линии с гражданами.

Радио Путин рассказал, чем руководствовался при выборе вакцины

Путин отметил, что в феврале, когда он прививался, в гражданском обороте было две вакцины - "Эпиваккорона" Новосибирского центра "Вектор" и "Спутник V". Он назвал хорошими обе.

"Я исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше и принял для себя решение привиться "Спутником V", тем более что Вооруженные силы у нас прививаются "Спутником V", а я все-таки верховный главнокомандующий", - отметил Путин.

Российский лидер рассказал, как перенес вакцинацию.

"После первого укола вообще ничего не чувствовал, где-то часа через четыре в месте укола небольшая чувствительность появилась. После второго - я сделал в 12 часов дня - в 12 часов ночи измерил температуру, температура была 37,2. Лег спать, проснулся - 36,6. Все", - сказал президент Путин.

Российский лидер считает, что в делах эффективности прививок от коронавируса нужно руководствоваться не слухами, а словами специалистов.

Президент РФ Владимир Путин в среду, 30 июня, в 18-й раз общается с россиянами в формате прямой линии. В рамках подготовки программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" общее число вопросов достигло почти двух миллионов. Такую статистику привел телеканал "Россия-24".

Самой популярной темой предсказуемо стали вакцинация и борьба с коронавирусом. Российский лидер подчеркнул, что власти постараются сделать так, чтобы ни один вопрос, который поступил на "прямую линию", не остался незамеченным.

Трансляцию прямой линии президента РФ ведут телеканалы "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "Мир", а также радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".