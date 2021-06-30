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Путин: военное освоение Украины создает проблемы в сфере безопасности

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210630/1032738585/Putin-voennoe-osvoenie-Ukrainy-sozdaet-problemy-v-sfere-bezopasnosti-.html

Президент Владимир Путин в ходе "Прямой линии" прокомментировал ситуацию с появлением британского эсминца в Черном море у берегов Крыма, учения НАТО в Черном море.

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Путин: военное освоения Украины создает проблемы в сфере безопасности

Провокацией назвал Путин появление британского эсминца в Черном море.

"Во-первых, она была комплексной и проводилась не только британцами, но и американцами. Было очевидно, что эсминец зашел и преследовал военные цели. Смотрели, что, где у нас включается, как работает. Мы это видели и знали, поэтому давали такую информацию, которую считали нужным", - сказал Путин.  

Несмотря на это, говорит президент, мир не встал бы на порог третьей мировой войны, даже если бы России пришлось потопить эсминец.

"Это не мы приплыли за тысячи километров к чужим границам. Это они подошли к нашим границам и нарушили наше территориальное море", - пояснил президент. 

Путин также возмущен, что в ответ на сворачивание российских военных учений у границ Украины Запад вместо позитивной реакции устроил свои учения в Черном море. 

"Меня беспокоит начало военного освоения украинской территории. Это создает существенные проблемы в сфере безопасности. Это вызывает беспокойство, об этом мы должны думать", - говорит президент.

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