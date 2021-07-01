Сценарист Чернецкий: если бы прожил другую жизнь, то, наверное, в Абхазии

О премьере российского детского фильма в Сухуме, истории его создания и съемках в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказал продюсер и сценарист картины Алексей Чернецкий.

Радио Сценарист Чернецкий: если бы прожил другую жизнь, то, наверное, в Абхазии

В Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба состоялся премьерный показ российского детского фильма "Цветок времени". Фильм рассказывает об истории московской семьи, которая едет в отпуск из Москвы в Сочи.

Впереди у героев три недели безмятежного отдыха в одном из сочинских санаториев. Брат и сестра, Володя и Лиза, благодаря природным явлениям, перемещаются во времени, из 1980 в 2020 год, где все для них необычно и чуждо. Они знакомятся с детьми 2020 года, которые сначала не верят пришельцам из прошлого, а затем решают помочь двойняшкам вернуться в свою эпоху.

Об идее фильма, кто из Абхазии снимается в нем и о том, почему решили эпизоды картины снять в республике, чем привлекает Абхазия, в эфире радио Sputnik рассказал продюсер и сценарист фильма "Цветок времени" Алексей Чернецкий.

"… Мы сами из Москвы, но два года назад приобрели жилье в Сочи. Находясь в Сочи, мы практически каждую неделю приезжаем в Абхазию. У нас есть уже друзья в Пицунде, в Гагре, в Сухуме. Естественно, кроме красот, нас привлекает и гостеприимство местных жителей. Нас привлекает чистейшее, спокойное море, которое омывает берега Абхазии. Привлекает все в совокупности: люди, море, природа, климат, местные продукты… Если бы прожить другую жизнь, я бы, наверное, прожил ее в Абхазии", - сказал Чернецкий.

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.