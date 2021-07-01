Ахба о погоде в первой половине июля в Абхазии: и при осадках будет жарко

Радио Ахба о погоде на первую половину июля в Абхазии: и при осадках будет жарко

В течение 10-15 дней в июле будет наблюдаться очень жаркая погода, сказала Ахба в беседе на радио.

"Средняя температура воздуха ночью будет достигаться от 20 до 25 градусов. Днем – от 24 до 29 градусов. С 4 на 5 июля температура воздуха немного понизится, а вот с 1 июля до вечера 4-го идет активный вынос тепла с юга, что говорит о том, что максимальная температура воздуха может достигать от 30 до 33 градусов", - рассказала Ахба.

По словам метеоролога, в первой половине июля пройдут и дожди. Местами даже ливневые.

"Первую декаду июля можно охарактеризовать неустойчивой погодой. 4-5 июля ожидаются умеренные дожди, переходящие в сильные ливневые, местами возможен град. В такое время в горах могут быть селевые потоки. Однако затяжных осадков не будет, но будет стоять удушливая, жаркая погода, ультрафиолетовое излучение высокое, и при осадках будет жарко", - отметила метеоролог в эфире радио Sputnik Абхазия.