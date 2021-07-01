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© Foto / предоставила Лариса Ахба

Ахба о погоде в первой половине июля в Абхазии: и при осадках будет жарко

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210701/1032738198/Akhba-o-pogode-v-pervoy-polovine-iyulya-v-Abkhazii-i-pri-osadkakh-budet-zharko.html

Главный специалист-метеоролог Госкомитета Абхазии по экологии Лариса Ахба в эфире радио Sputnik рассказала, какую погоду ожидать в первой половине июля.

Радио
Ахба о погоде на первую половину июля в Абхазии: и при осадках будет жарко

В течение 10-15 дней в июле будет наблюдаться очень жаркая погода, сказала Ахба в беседе на радио.

"Средняя температура воздуха ночью будет достигаться от 20 до 25 градусов. Днем – от 24 до 29 градусов. С 4 на 5 июля температура воздуха немного понизится, а вот с 1 июля до вечера 4-го идет активный вынос тепла с юга, что говорит о том, что максимальная температура воздуха может достигать от 30 до 33 градусов", - рассказала Ахба.    

По словам метеоролога, в первой половине июля пройдут и дожди. Местами даже ливневые.   

"Первую декаду июля можно охарактеризовать неустойчивой погодой. 4-5 июля ожидаются умеренные дожди, переходящие в сильные ливневые, местами возможен град. В такое время в горах могут быть селевые потоки. Однако затяжных осадков не будет, но будет стоять удушливая, жаркая погода, ультрафиолетовое излучение высокое, и при осадках будет жарко", - отметила метеоролог в эфире радио Sputnik Абхазия.     

 

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