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Патрушев: наблюдается процесс возрождения биологического оружия

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210701/1032744290/Patrushev-nablyudaetsya-protsess-vozrozhdeniya-biologicheskogo-oruzhiya-.html

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал о военно-политических угрозах, которые исходят от биолабораторий.

Радио
Патрушев: наблюдается процесс возрождения биологического оружия

23-24 июня прошла IX Московская конференция по международной безопасности, организуемая Министерством обороны России. На форуме выступили министр иностранных дел Сергей Лавров, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Радио Sputnik цитирует заявление Патрушева о биологическом оружии.

"Есть явные признаки того, что опасные патогены могут быть использованы в военно-политических целях. Сегодня налицо факт возрождения биологического оружия. В данном контексте мировому сообществу необходимо обратить внимание на совпадение мест возникновения вспышек опасных заболеваний с расположением зарубежных биологических лабораторий отдельных стран", — сказал Патрушев.

Он подчеркнул, что деятельность таких лабораторий строго засекречена и ведет к утрате суверенитета в сфере биобезопасности теми государствами, на территории которых эти объекты находятся.

 

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