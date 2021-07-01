Такие обстоятельства: Габлия и Дгебия о реформе правоохранительной системы

Как заявленная реформа МВД скажется на работе правоохранительных органов, в эфире радио Sputnik рассказали глава Ассоциации ветеранов-участников боевых действий при МВД Аслан Дгебия и зампредседателя Ассоциации, экс- замминистра внутренних дел Леонид Габлия.

Радио Такие обстоятельства: Габлия и Дгебия о реформе правоохранительной системы

В течение нескольких месяцев ведет свою работу комиссия, которая занимается подготовкой реформирования правоохранительной системы, в частности структуры МВД. Как ранее отметил министр внутренних дел Дмитрий Дбар в эфире радио Sputnik Абхазия, реформа должна существенно преобразить работу ведомств, что должно положительно сказаться на криминогенной ситуации в Абхазии. О том, как изменится структура ведомства после реформирования и как это скажется на эффективности работы МВД, рассказали глава Ассоциации ветеранов участников боевых действий при МВД Аслан Дгебия и заместитель председателя Ассоциации, экс- заместитель министра внутренних дел Абхазии Леонид Габлия.

В частности, ветераны МВД поделились своим мнением, стоит ли милицию Абхазии переименовать в полицию.

Возобновление работы ППС, по мнению Леонида Габлия, принесет ощутимые результаты в плане оперативности раскрытия очевидных преступлений. С ним согласен и собеседник Аслан Дгебия. Однако, по мнению ветеранов МВД, это будет реально только в случае, если будет решен кадровый вопрос. Надежда на это есть в связи с повышением заработной платы милиционерам.

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