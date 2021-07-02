Хазин о противостоянии США и Китая: их ждут лихие 90-е

Радио Хазин о противостоянии США и Китая: их ждут лихие 90-е

Уровень жизни в США по мере развития мирового экономического кризиса существенно упадет, и конфликт с Китаем, основанный на сверхпотреблении, сойдет на нет. Об этом, как сообщает Sputnik Беларусь, заявил российский экономист и публицист Михаил Хазин.

С точки зрения Хазина, в США и Китае, как и в Западной Европе, сейчас наблюдается сверхпотребление – то самое, которое умерло в России и других постсоветских странах в начале 90-х.

"Их это ждет – наш 91-й год. Это будет и в США, и в Китае одновременно. По этой причине весь конфликт сегодня – это конфликт по поводу перераспределения доходов от этого сверхпотребления", – полагает экономист.

Когда вопрос с перераспределением отпадет, то и конфликт, по словам эксперта, исчезнет сам по себе: в этом случае и США, и Китай становятся региональными центрами, которые почти не пересекаются.

Вместе с тем, как отметил Хазин, проблемы во взаимоотношениях между двумя державами еще будут возникать, к примеру, из-за Тайваня. С точки зрения экономиста, "Китай отберет обратно Тайвань, но США уже фактически это признали". По его словам американцы собираются вложить от 50 до 100 млрд долларов в восстановление микроэлектронной промышленности в самих США.

"Это происходит потому, что если отдавать Тайвань, то нужно это восстанавливать на территории США", ― считает экономист.

Что касается потребления, то, по оценке Хазина, американские граждане покупают в колоссальных количествах дешевую продукцию.

"Но по мере развития кризиса у них начнутся проблемы, уровень жизни в США упадет очень сильно", ― уверен он.

Напомним, США и Китай после долгих месяцев переговоров 15 января 2020 года подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов.

Согласно данным китайской таможни, товарооборот США и Китая, несмотря на затяжную торговую войну и влияние пандемии, по итогам 2020 года вырос на 8,3% и составил 586 миллиардов долларов.

По итогам первого квартала 2021 года товарооборот между двумя странами вырос на 73,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 165,72 миллиарда долларов.