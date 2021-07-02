Кокая о выходе Абхазии из энергокризиса: у государства есть все меры воздействия

Радио Кокая о кризисе энергетики в Абхазии

В Парламенте Абхазии в четверг, 1 июля, состоялось расширенное заседание комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. Главной темой обсуждения стало положение дел в энергетической отрасли. Итоги заседания в эфире радио Sputnik подвел член комитета Народного Собрания по государственно-правовой политике Гарри Кокая.

Парламентарий отметил, что на встрече с представителями исполнительной власти и руководством "Черноморэнерго" звучали вопросы, ответы на которые не были получены.

"Задавая вопросы, мы не получили ответы. Альтернативы, кроме как веерные отключения, они не видят. Но мы считаем, что надо было настроиться на борьбу с майнингом, так как лишняя нагрузка, которая сегодня существует, обусловлена майнингом криптовалют. И в этом отношении никакой работы не ведется. Законопроектом были приняты ужесточения мер (борьбы с майнингом – ред.), но и это не дало результатов. Бывали ситуации, когда все вместе работали - и провайдеры, и были созданы штабы, и результат был. Сейчас этого не происходит. По какой причине, в принципе, понятно, потому что все устали – и сотрудники, и службы. Но нельзя опускать руки, надо работать, к чему мы и призывали. Если взяться всем вместе за работу, то можно достичь других результатов. В итоге из-за майнинга криптовалют страдает наше население – в курортный сезон мы ограничиваем людей, которые занимаются нормальным бизнесом, и обычных людей, которые хотят иметь нормальные условия. В летнее время никогда не было такого", - сказал Кокая.

По мнению депутата, чтобы эффективнее работать в борьбе с незаконными подключениями к энергосетям, нужно создавать штабы, в которых все службы будут работать согласованно. К работе нужно подключить и провайдеров. Кроме того, необходимо информировать население о реальном положении дел.

"Каждый раз ответственность спускается все ниже и ниже. Вначале могли пострадать главы районов. Сегодня, как только сгорит подстанция, мы сводим ответственность еще ниже, сегодня мы говорим, что главы администраций виноваты. Если следовать такой тенденции, то в следующем возгорании подстанции мы обвиним свой народ. Государство должно регулировать, на то есть меры воздействия", - считает Гарри Кокая.

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