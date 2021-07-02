Такие обстоятельства: Амичба об ухудшении эпидситуации в Абхазии

Радио Такие обстоятельства: Амичба об ухудшении эпидситуации в Абхазии

В Абхазии ужесточены антиковидные меры. Распоряжением президента Аслана Бжания, с 30 июня запрещено проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях предприятий (объектов) общественного питания. Все последнее время в Абхазии фиксируется подъем заболеваемости коронавирусом, все больше людей обращается за помощью в медицинские учреждения. Эпидемиологическую ситуацию в Абхазии, принятые антиковидные меры в республике и вакцинацию в эфире радио Sputnik обсудили с директором диагностической лаборатории Lab Quest Аминой Амичба.

Она отметила, что ситуация с коронавирусом усложнилась не только в Абхазии, но и во всем мире.

"Надо достаточно высоко оценивать риски. В офисе Lab Quest в Новом районе Сухума, который был открыт для ковидных больных, количество пациентов за последние две недели увеличилось в разы. Паника присутствует, но она оправданна. Нужно следить за своим здоровьем и обязательно вакцинироваться. Если в момент, когда мы носили маски, соблюдали антиковидные меры, количество пациентов, сдающих ПЦР и обращающихся к доктору, спало до 5-10 человек в день, то на сегодняшний день количество пациентов, сдающих ПЦР-исследования, достигло 70 человек. К врачу обращаются минимум 30 человек", - рассказала Амичба.

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