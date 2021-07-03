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Врач-биофизик рассказала о вероятности принудительной вакцинации

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Обязательная вакцинация от коронавируса законом не предусмотрена. Но, в соответствии с Федеральным законом № 52-ФЗ отдельные категории граждан России все-таки могут обязать пройти вакцинацию из-за неблагоприятной эпидобстановки.

Радио
Врач-биофизик рассказала о вероятности принудительной вакцинации

Для введения обязательной вакцинации от коронавируса придется серьезно поменять законодательство, заявила РИА Новости директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что сейчас российские власти исходят из добровольности прививок, однако для защиты подавляющего большинства населения такие решения могут сделать обязательными. По его словам, в этой ситуации "юристам придется дать свои ответы".

В интервью радио Sputnik врач-биофизик, ведущий специалист проекта Vakcina.ru Нелли Соседова ответила на вопрос о вероятности принудительной вакцинации.

"Мы всегда говорим о том, кому показана вакцинация, кому она противопоказана, какие негативные явления несут люди, отказывающиеся от вакцинации. Для чего мы иммунизируем людей? Для того, чтобы создать коллективный иммунитет... Конечно, многие люди могут сказать, что сидят дома и не контактируют с другими. Вот им есть добровольность. В данном случае они выбирают самоизоляцию", - отметила эксперт.

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