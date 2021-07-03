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Ученый о пандемии: я прекрасно понимаю тех, кто верит в теорию заговора

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1100)
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Профессор-иммунолог, президент Академии профилактической медицины, член Американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман рассказал, может ли коронавирус быть частью мирового заговора. По его мнению, всему виной биологические причины.

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Ученый о пандемии: я прекрасно понимаю тех, кто верит в теорию заговора

Шарман говорит, что в природе есть два вируса, которые быстро мутируют – грипп и коронавирус.

"Ученые еще лет 10 назад говорили, что они (вирусы) очень опасны и могут переходить от животного мира к человеку. Для меня лет 15 назад это было что-то эфемерное, я не ожидал, что дойдет до такой степени. Я не верю в теорию заговора, а вижу глубокие биологические причины, почему это произошло. Когда человечество наступает на природу, происходит контакт с животным миром, в частности с зоонозными – такое может происходить. Это все естественный процесс", - считает ученый.

Он заверяет, что, чем дальше человечество будет "наступать на природу" и завоевывать пространство, которое принадлежит животному миру, тем больше таких последствий может быть.

Шарман говорит, что абсолютно убежден в своей точке зрения, так как для этого есть серьезная научная основа. Ученый отмечает, что нужно принимать серьезные межгосударственные меры, создавать универсальную вакцину от всех коронавирусов и вируса гриппа, но при этом серьезно заниматься вопросами изменения климата, городского развития и урбанистики.

"Я прекрасно понимаю тех, кто верит в теорию заговора. Это беспрецедентное явление. Мой 90-летний отец, который 12 лет был министром здравоохранения (ученый, академик НАН РК Торегельды Шарманов - Sputnik), говорит, что никогда такого не было, чтобы закрывали кинотеатры, столовые, люди не могли общаться. Он говорит, вероятно, к этому человечество шло, и это исход безрассудной деятельности. Мы должны остановиться и задуматься, как взаимодействовать с природой", - считает Алмаз Шарман.

Почему именно этот вирус стал болезнетворным для человека, слушайте в подкасте Sputnik Казахстан.

 

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1100)

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