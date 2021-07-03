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Как взрослому учить английский и не бояться делать ошибки

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Откуда берется языковой барьер и как не бояться ошибок в разговоре на английском? Нужно ли полюбить язык, чтобы наконец его выучить, или это вовсе не обязательно? Помогают ли сериалы и комиксы в изучении языка?

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Как взрослому учить английский и не бояться делать ошибки?

Правда ли, что детям дается английский лучше, чем взрослым? Какие ошибки при изучении английского самые распространенные?

В России учат английский для разных целей: получить хорошую работу, путешествовать, читать иностранные новости и литературу в оригинале. Большая сложность — не бросить это: всегда есть оправдания, что "не хватает времени на себя", "слишком много работы", "я уже не ребенок, мне тяжелее". Об английском и его изучении мы поговорили с Алиной Брукс — ведущей курсов Кембриджского университета для преподавателей английского, автором и методистом курсов английского языка от Яндекс.Практикума.

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Темы:
Подкасты РИА (556)

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