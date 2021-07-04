13:17 04 Июля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.62
  • EUR87.07
Поиск
Мы все умрём. Колонизация солнечной системы
© Sputnik

Научная жара! Токсикология в России: как выявить яд в еде, воде и крови

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (557)
17 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/06/05/1032564130.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210704/1032758404/Nauchnaya-zhara-Toksikologiya-v-Rossii-kak-vyyavit-yad-v-ede-vode-i-krovi.html

С помощью комбинации нескольких отечественных ноу-хау можно обнаружить даже отдельные молекулы токсинов среди миллиардов других молекул. Но любой ли яд можно распознать?

Радио
Научная жара! Токсикология в России: как выявить яд в еде, воде и крови

Где, кроме токсикологии, применяется эта технология? Оправдывает оборудование свою стоимость в миллионы рублей? Где лучше учиться и работать в этой сфере - в России или за рубежом?

На эти и другие вопросы отвечает Юрий Костюкевич - кандидат физико-математических наук, профессор Сколтеха.
РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.
Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (557)

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Сказочное подземелье: пещера в Новом Афоне
"Грустный вальс" для ГЭС: музыканты сыграли Сибелиуса в Красноярске
Как бороться с комарами
Как бороться с комарами


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться