Научная жара! Токсикология в России: как выявить яд в еде, воде и крови

С помощью комбинации нескольких отечественных ноу-хау можно обнаружить даже отдельные молекулы токсинов среди миллиардов других молекул. Но любой ли яд можно распознать?

Радио Научная жара! Токсикология в России: как выявить яд в еде, воде и крови

Где, кроме токсикологии, применяется эта технология? Оправдывает оборудование свою стоимость в миллионы рублей? Где лучше учиться и работать в этой сфере - в России или за рубежом?

На эти и другие вопросы отвечает Юрий Костюкевич - кандидат физико-математических наук, профессор Сколтеха.

РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.

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