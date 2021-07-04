Булгаков и НКВД, Шолохов и чужая рукопись: мифы о русских классиках

Радио Булгаков и НКВД, Шолохов и чужая рукопись: мифы о русских классиках

Отличить правду от вымыслов о русских классиках помог писатель и литературовед Виктор Ерофеев.

2:14 Пьеса-комедия Булгакова стала основой фильма "Иван Васильевич меняет профессию".

5:21 "Булгаков относился к Сталину как к Воланду... но у него было непонятное тяготение к НКВД". Связь жен крупных писателей и госорганов.

9:48 Сталин чуть ли не 15 раз смотрел "Дни Турбиных" Булгакова. "Настоящий русский юморист интеллигентного склада, но, конечно, не советский писатель".

14:18 Надгробный камень на могиле Булгакова раньше был установлен на могиле Гоголя.

15:31 "Было два Шолохова, один вообще ничего не написал, а другой..."

18:03 Кто на самом деле мог написать роман "Тихий Дон"?

21:08 Отец Михаила Шолохова спас его от расстрела. Как к нему в руки мог попасть "Тихий Дон" и причем тут НКВД? "Рукопись переписывали всей семьей".

25:30 Легенда о том, что Советский Союз надавил на нобелевский комитет, чтобы премию вручили Шолохову.

26:45 "Бунина позорно раздели нацисты, когда он возвращался с Нобелевской премии”.

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