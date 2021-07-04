Дополнительное время: Банников об истории баскетбольного турнира в Абхазии

Со 2 по 7 июля в Сухуме проходит X юбилейный международный турнир по баскетболу среди мужских команд «Кубок памяти Сергея Багапш». О том, как все начиналось, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал главный судья соревнований Александр Банников.

Радио Дополнительное время: Банников об истории баскетбольного турнира в Абхазии

Александр Банников – Заслуженный тренер РСФСР, Заслуженный тренер Республики Абхазия, Заслуженный работник физической культуры РФ, Республики Адыгея, Болгарии, кандидат педагогических наук, профессор, почетный мастер спорта Абхазии. Ему вместе со вторым Президентом Абхазии, первым президентом Федерации баскетбола Абхазии Сергеем Багап впервые после Отечественной войны народа Абхазии довелось вывести абхазский баскетбол на международный уровень.

"Это было в далеком 2003 году, когда возникла ситуация о проведении Чемпионата России в Южном Федеральном округе, и возникла проблема команд, которые будут принимать в ней участие. Неожиданно выяснилось, что баскетболисты Абхазии страстно хотят играть, но им некуда выйти. Я обратился в Федерацию баскетбола РФ с просьбой разрешить участие и получил такое согласие. Но очень долго решался вопрос о финансировании. И когда мы познакомились с Сергеем Васильевичем вначале по телефону, а потом я приехал сюда и мы обговорили все вопросы, этот удивительный человек, который в то время возглавлял "Черноморэнерго", сумел найти средства, и команда впервые приняла участие в Чемпионате Южного Федерального округа", - вспоминает Банников.

Подробности слушайте в аудиофайле.