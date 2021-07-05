Шевцов рассказал, как облегчить учебу иностранных студентов в России при пандемии

Пандемия внесла коррективы в форматы занятий студентов. По инициативе Общественной палаты РФ был проведен опрос проректоров ведущих российских вузов. Зампред Россотрудничества Павел Шевцов рассказал о том, как будет решаться вопрос въезда в Россию.

Радио Шевцов рассказал, как облегчить учебу иностранных студентов в России при пандемии

Главным предметом опроса стало обучение иностранных студентов в условиях пандемии. Предлагалось оценить сложности, возникшие при переходе на дистанционное обучение, готовность и необходимость принять иностранных студентов, возобновив для них очный формат.

Российские вузы планируют принимать иностранных студентов, привитых любой вакциной против коронавируса, и это будет общей политикой, заявил в пятницу заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов на онлайн-конференции, посвященной вопросам обучения иностранных студентов в условиях пандемии.

"Это и предполагаемая вакцинация, и возможность прохождения карантинных мероприятий в разных регионах РФ. Если вдруг будут требования о прохождении карантина, то университеты готовы к этому, они определили помещения, где иностранные студенты, не испытывая дискомфорта, могут провести карантин. Надеюсь, что будет найден консенсус и большинство студентов смогут въехать в Россию", - указал Шевцов.

Он отметил, что сейчас Россотрудничество совместно с Министерством образования работает над подходами, которые могли бы устроить правительственную комиссию в вопросе въезда иностранных студентов в страну.