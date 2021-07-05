Бутба о реформе правоохранительной системы: нельзя ограничиваться только МВД

Экс-замминистра внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба в эфире радио Sputnik Абхазия поделился своим мнением, какой должна быть реформа правоохранительной системы в стране и что сейчас является главными проблемами в работе органов.

Радио Бутба о реформе правоохранительной системы: нельзя ограничиваться только МВД

В течение нескольких месяцев ведет свою работу комиссия, которая занимается подготовкой реформирования правоохранительной системы, в частности структуры МВД. Как ранее отметил министр внутренних дел Дмитрий Дбар в эфире радио Sputnik Абхазия, реформа должна существенно преобразить работу ведомств, что положительно скажется на криминогенной ситуации. Своим мнением о том, какой должна быть реформа, какие главные проблемы правоохранительной системы существуют и только ли проблема в МВД, поделился бывший заместитель министра внутренних дел Вальтер Бутба.

Бутба отметил, что, говоря о реформе правоохранительной системы, неправильно ограничиваться только реформами МВД.

"Правоохранительная система – это цепь, в которой МВД занимает, на взгляд обывателя, первое место, но тем не менее есть прокуратура, есть суды, есть служба исполнения наказания, СГБ. Надо распределить роли каждого и понимать, где какие проблемы, каковы запросы общества, что хотят видеть в правоохранительной системе. МВД – всего лишь звено в этой цепи. Если в этой цепи хотя бы одно звено будет выполнять свои обязанности не на должном уровне, то соответственно вся правоохранительная система будет иметь серьезные проблемы, с чем мы и сталкиваемся", - считает Вальтер Бутба.

Самая серьезная проблема в правоохранительной системе, по мнению собеседника, - это соблюдение принципа неотвратимости наказания.

"Насколько эта реформа будет решать эти проблемы. Мы понимаем, что деятельности правоохранительной системы мешает высокий уровень коррупции. Некоторые понимают, что коррупция – это взяточничество. Нет! Коррупционное составляющая – это и кумовство, и неодинаковое отношение к исполнению закона в зависимости от статуса человека", - сказал Бутба.

Подробности слушайте в аудиофайле.