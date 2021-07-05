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© Foto / Facebook/Александр Скаков

Скаков рассказал, сможет ли Турция реализовать пантюркистские планы

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Анкаре не хватит возможностей для реализации пантюркистских проектов, сказал в эфире Sputnik Армения заместитель директора Института востоковедения РАН Александр Скаков.

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Скаков рассказал, сможет ли Турция реализовать пантюркистские планы

По словам эксперта, в Турции есть люди, которые добиваются реализации этого плана, однако пока такими широкими возможностями они не располагают.

"В Турции сейчас наблюдается кризис, там падение ВВП, падение доходов, поступлений в казну. Сейчас там стало меньше денег, чем было. То есть для нее это неподъемный проект", – сказал Скаков.

Что касается президента Турции Реджепа Эрдогана, то он реалист. Он исходит из того, что Анкара может, а не хочет.

"Хотеть можно многого. Но у Турции таких возможностей пока нет", – сказал Скаков.

При этом эксперт отметил, что такой прогноз можно давать только на краткосрочную перспективу, что будет через лет 20 – неизвестно.

"Но у Турции сейчас больше планов не с движением на Восток, а совсем в иную сторону", – подчеркнул эксперт.

На его взгляд, решение вопросов в Сирии, Ливии, Средиземноморье намного легче и рентабельнее, чем движение на Восток.

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