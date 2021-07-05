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Гражданин и начальник: Авидзба о последствиях стихии в Сухуме

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210705/1032774932/Grazhdanin-i-nachalnik-Avidzba-o-posledstviyakh-stikhii-v-Sukhume.html

О том, какой урон понесла столица после урагана, где требуются наиболее масштабные работы, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства Сухума Руслан Авидзба.

Радио
Гражданин и начальник: Авидзба о последствиях стихии в Сухуме

В воскресенье вечером сильный ураган обрушился на республику, штормовой ветер повредил, а местами и снес кровли зданий, повалил множество деревьев в разных частях Абхазии. Пострадали различные небольшие строения, остановки и другие объекты. Сразу как утихла стихия, специальные службы занялись устранением последствий непогоды. Что-то сделали по горячим следам - убирали деревья и все, что снесло ветром на проезжую часть. Столицу практически обесточили, в том числе и по соображениям безопасности.  

"Ущерб будет оценен в ближайшее время, работа над этим ведется. В настоящее время все службы работают в экстренном режиме, реагируют на те или иные заявления граждан. В оперативном штабе создана группа, которая занимается обработкой информации и анализом", - сказал в эфире радио Sputnik заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства Сухума Руслан Авидзба.

По его словам, значительный ущерб стихия нанесла деревьям по Кодорскому шоссе от района Турбазы до моста в Келасуре, на улице Воронова в центре города. Энергетическое хозяйство столицы более всего пострадало в районе Маяка, сказал Авидзба. Также нанесен ущерб крышам порядка 30 многоквартирных домов столицы.

Более подробно беседа в аудиофайле.

 

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