Гражданин и начальник: Авидзба о последствиях стихии в Сухуме

О том, какой урон понесла столица после урагана, где требуются наиболее масштабные работы, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства Сухума Руслан Авидзба.

Радио Гражданин и начальник: Авидзба о последствиях стихии в Сухуме

В воскресенье вечером сильный ураган обрушился на республику, штормовой ветер повредил, а местами и снес кровли зданий, повалил множество деревьев в разных частях Абхазии. Пострадали различные небольшие строения, остановки и другие объекты. Сразу как утихла стихия, специальные службы занялись устранением последствий непогоды. Что-то сделали по горячим следам - убирали деревья и все, что снесло ветром на проезжую часть. Столицу практически обесточили, в том числе и по соображениям безопасности.

"Ущерб будет оценен в ближайшее время, работа над этим ведется. В настоящее время все службы работают в экстренном режиме, реагируют на те или иные заявления граждан. В оперативном штабе создана группа, которая занимается обработкой информации и анализом", - сказал в эфире радио Sputnik заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства Сухума Руслан Авидзба.

По его словам, значительный ущерб стихия нанесла деревьям по Кодорскому шоссе от района Турбазы до моста в Келасуре, на улице Воронова в центре города. Энергетическое хозяйство столицы более всего пострадало в районе Маяка, сказал Авидзба. Также нанесен ущерб крышам порядка 30 многоквартирных домов столицы.

Более подробно беседа в аудиофайле.