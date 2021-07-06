Такие обстоятельства: Пилия об иностранных инвестициях в энергосистему Абхазии

Можно ли обойтись без иностранных инвестиций в энергетику Абхазии, как реанимировать отрасль, своим мнением об этом в эфире радио Sputnik поделился общественный деятель, депутат первого "золотого" созыва Парламента Абхазии Давид Пилия.

Радио Такие обстоятельства: Пилия об иностранных инвестициях в энергосистему Абхазии

По мнению общественного деятеля, руководители лукавят, говоря, что нужен инвестор, и он нас спасет.

"Давайте вспомним инвестиции по железной дороге. Тогда нам говорили, что у нас будет такое движение, что мы за год-два, перекроем два миллиарда. Но рубль в Абхазию не поступил. Мы ежегодно платим эти проценты и будем платить. Я очень боюсь, что очередная компания в поисках инвестиций, как бы не вышла очередная железная дорога для Абхазии. Можно подумать, что к нам инвесторы приезжают из Америки, Китая, Германии, из развитых в энергетическом плане странах. Эти инвесторы давно здесь в Абхазии. Давно эти люди мечтают, как бы добраться до аппарата, который ежесекундно печатает деньги, а выработка энергии - это чеканка монет. Это деньги стоит, и при том немалые", - сказал Пилия.

Депутат первого "золотого" созыва Парламента Абхазии отметил, что, чиновники должны работать на государство и защищать интересы общества.

"Не надо нам сейчас искать инвесторов, нам надо в собственном доме разобраться и навести порядок. Жесткий порядок нужен. Каждый потребитель должен иметь счетчик, если ты не заплатил, то тебя должны отключать", - подчеркнул Пилия.

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