Тужба о шахматном фестивале в городах Абхазии: должны подхватить новые силы

Радио Тужба о шахматном фестивале в городах Абхазии: должны подхватить новые силы

Международный шахматный турнир "Сухум Опен - 2021" проходит в Сухуме в шахматной школе имени Анатолия Карпова. В нем участвуют более 50 шахматистов из Абхазии и России. Турнир продлится до 10 июля.

По словам президента Федерации шахмат Абхазии Константина Тужба, если шахматный фестиваль раньше проходил и в других городах Абхазии, то теперь только в столице.

"В этот фестиваль "Абхазия" уже входят два турнира : "Сухум Опен", он проходит в июне месяце, и с 1 августа "Абхазия Опен". "Сухум Опен" курирует администрация города, самостоятельный сухумский турнир, а "Абхазия Опен" в августе проводят уже республиканские органы. Турнир более масштабный проходит в столице. Шахматные фестивали в других городах могут остаться, но их должны уже другие силы подхватить, потому что мне тяжело справиться одному. И в Гагре, и в Гудауте, и в Очамчыре уже есть свои силы, они это дело подхватят, продолжат, а я решил сосредоточиться на Сухуме. Это связано с большой круглогодичной работой, я просто уже не справляюсь. Задел есть, молодежь уже после пандемии, наверное, продолжит. В каждом районе есть свои лидеры, и они знают эту работу", - сказал Тужба в эфире радио Sputnik Абхазия.