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Константин Тужба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Тужба о шахматном фестивале в городах Абхазии: должны подхватить новые силы

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Sputnik Абхазия
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Президент Федерации шахмат Абхазии Константина Тужба рассказал в эфире радио Sputnik об особенностях шахматного фестиваля, который проходит этим летом в Абхазии.

Радио
Тужба о шахматном фестивале в городах Абхазии: должны подхватить новые силы

Международный шахматный турнир "Сухум Опен - 2021" проходит в Сухуме в шахматной школе имени Анатолия Карпова. В нем участвуют более 50 шахматистов из Абхазии и России. Турнир продлится до 10 июля.

По словам президента Федерации шахмат Абхазии Константина Тужба, если шахматный фестиваль раньше проходил и в других городах Абхазии, то теперь только в столице.

"В этот фестиваль "Абхазия" уже  входят два турнира : "Сухум Опен", он проходит в июне месяце, и с 1 августа "Абхазия Опен".  "Сухум Опен" курирует администрация города, самостоятельный сухумский турнир, а "Абхазия Опен" в августе проводят уже республиканские органы. Турнир более масштабный проходит в столице. Шахматные фестивали в других городах могут остаться, но их должны уже другие силы подхватить, потому что мне тяжело справиться одному. И в Гагре, и в Гудауте, и в Очамчыре уже есть свои силы, они это дело подхватят, продолжат, а я решил сосредоточиться на Сухуме. Это связано с большой круглогодичной работой, я просто уже не справляюсь. Задел есть, молодежь уже после пандемии, наверное, продолжит. В каждом районе есть свои лидеры, и они  знают эту работу", - сказал Тужба в эфире радио Sputnik Абхазия.

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