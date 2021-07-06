Жемчугов о вакцине "Спутник V": заинтересованы в ее совершенствовании, это лицо страны

Об обязательной и принудительной вакцинации от инфекционных болезней и о совершенствовании вакцинации от коронавирусной инфекции в эфире радио Sputnik рассказал доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Радио Жемчугов о "Спутнике V": все заинтересованы в ее совершенствовании, это лицо страны

Москва вместе с центром имени Н. Ф. Гамалеи начала клиническое исследование "Спутника V" для подростков 12-17 лет. Как рассказал доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, все фармацевтические препараты, включая вакцины, проходят несколько стадий перед применением. В эти фазы входят доклинические испытания, клинические испытания, испытания на здоровых добровольцах, испытания на людях с заболеваниями. После этих фаз начинаются испытания для расширения возрастного диапазона, как повышения, так и понижения возраста. Все эти стадии также касаются вакцины "Спутник V".

"Никто не говорил, что вакцинированные люди не болеют. Необходимо изучать ситуацию. По итогам первой половины третьей фазы клинических исследований "Спутника" заключили, что не болеют 92% после вакцинации, а оставшиеся 8% болеют в легкой форме, без смертельных исходов", - рассказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Жемчугов отметил, что вакцинация совершенствуется, эволюционирует. Копится информация по результатам применения вакцины, после чего вносятся изменения в инструкцию по применению.