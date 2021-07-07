Шевцов рассказал, как распределяются квоты в вузы России для иностранцев

Прием иностранных студентов - многоступенчатый и длительный процесс, отметил Шевцов.
"Получается так, что у каждого студента есть личный кабинет в специальной системе Россотрудничества, и он в режиме реального времени видит статус в своей заявке. В своем большинстве сейчас уже все студенты из 18 тысяч, которых мы отобрали, так или иначе свой статус видят", – рассказывает Павел Шевцов.
По его словам, большинство заявок доведено до Министерства образования РФ, чтобы их распределяли по вузам. Однако, как и в любой системе, здесь есть брак: к примеру, некоторые студенты не могут увидеть свой статус. Но в скором времени проблему должны решить.
"Мы во всех странах СНГ и на Украине проводили испытания в онлайн-формате, и тем ребятам, которые набрали лучшие баллы, было предложено учиться в университетах России", – заявил Шевцов.
Для этого была сделана система прокторинга, которая помогает максимально определить знания абитуриентов.