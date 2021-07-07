Ампар о том, как антиковидные меры на Кубани сказались на турпотоке в Абхазию

Отели Краснодарского края не принимают туристов без отрицательного ПЦР-теста или справки о вакцинации от COVID-19, это существенно сказалось на турпотоке.

Радио Ампар о том, как фильтр туристов на COVID-19 в Краснодарском крае сказалcя на Абхазии

В связи с этими правилами ситуация с бронированием турпоездок поменялась и в Абхазии, рассказала член Гильдии отельеров Абхазии Илона Ампар.

"Ситуация поменялась в обратную сторону, не в нашу пользу. Туристы обеспокоены тем, что в Абхазии будет то же самое, что и в Краснодарском крае. У нас идут тотальные отмены бронирования. Гости обеспокоены. Все думали, что турпоток оттянула Турция, открыв свои границы, но, если говорить с туристами, по какой причине они отменили путешествие в Абхазию, то это непонимание того, что будет завтра – они опасаются того, что у нас с 1 августа тоже будут ограничения, которые приведут к обязательной вакцинации или к справкам, которые дорого обходятся. Мы думали, что выступление нашего Министерства туризма о том, что Абхазия не планирует вводить никаких ограничений, приведет к тому, что спад прекратится, но пока идут отмены. Конечно, отмена сопровождается новым бронированием, но пока не в соотношении один к одному. Но спрос на Абхазию не падает и не упадет", - сообщила Ампар.

Ранее в Минтуре Абхазии заявили о том, что в республике на 100 процентов загружены туристические объекты. Несмотря на это, как отметила Ампар, даже катастрофическая нехватка кадров, которая везде наблюдается, турсфере удается в полном объеме соответствовать всему заявленному, всему, чего ожидают гости страны.

"Я наблюдаю, что гости довольны, что сама страна начинает потихоньку расцветать. Нам очень помогла зима, нам очень помогла весна – все это время мы принимали туристов. Абхазию узнали очень многие люди, которые даже не могли подумать, что у нас все настолько хорошо", - сказала Илона Ампар.

Она также подчеркнула, что в Абхазии с каждым годом улучшается уровень сервиса, в чем все заинтересованы.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в конце июня заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, если нет медицинских противопоказаний. Ассоциация туроператоров России после заявления Кондратьева сообщала, что поступают запросы на аннулирование туров в Краснодарский край.

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