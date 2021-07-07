Альштейн о "черной плесени" и ревакцинации от коронавируса

Известный российский вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Анатолий Альтштейн объяснил, кому и в какие сроки нужно повторно делать прививку и когда наконец-то закончится пандемия коронавируса.

Радио Альштейн о "черной плесени" и ревакцинации от коронавируса

Ревакцинация ― это нормальная процедура вакцинологии, пояснил вирусолог в интервью Sputnik Беларусь. "Вы человека прививаете, а через какое-то время, чтобы поддержать его иммунитет против данного заболевания, вы даете ему еще инъекцию этой вакцины, и при этом иммунитет, как правило, резко увеличивается", рассказал Альштейн.

Это обычная практика, и многие вакцины действительно дают именно так – сначала вакцинация, а потом одной инъекцией идет ревакцинация для того, чтобы усилить иммунитет, пояснил ученый.

"Ничего такого особенного здесь нет. Просто сейчас идет интенсивная пандемия, и меняются варианты вируса, который заражает людей. Вот сейчас, скажем, в нашей стране (в России) распространяется штамм "дельта" – так называемый индийский вариант, и он менее чувствителен к антителам, которые вызывает наша вакцина ("Спутник V") по сравнению с предыдущим вариантом вируса. И для того, чтобы оказать наибольшее влияние на этот вирус и подавить его распространение, нужно увеличить иммунитет. И ревакцинация с этим связана в первую очередь", ― сказал Альштейн.

Примерно через шесть месяцев после вакцинации или после заболевания требуется сделать дополнительное введение вакцины, уточнил он.

Также профессор озвучил прогноз о возможном сроке завершения пандемии коронавируса в мире.

"Что касается той пандемии, что есть у нас, думаю, что в течение следующих одного-двух лет она сойдет на нет. И здесь есть возможность применять те усилия, которые не были раньше доступны человечеству – вот эти вакцины, особенно, генно-инженерные вакцины, которые сейчас впервые человечество запустило", ― рассказал вирусолог.

Над такими вакцинами, по словам Альштейна, работали еще с 80-х годов прошлого века, "но их трудно было продвинуть в практику, потому что вакцинное дело, оно очень консервативное". Сейчас впервые у генных инженеров появилась возможность, и они смогли сделать эффективные вакцины, которые сейчас очень помогают в борьбе с эпидемией, добавил медик.