Турбаза: Аршба и Базилевский о туристическом потенциале восточной Абхазии

Как развивать турсферу в восточной Абхазии, какие преимущества и сложности там есть, в эфире радио Sputnik рассказали начальник информационного управления Минтуризма Саид Аршба и создатель партнерства и сайта "Абхазские проекты" Кирилл Базилевский.

Радио Турбаза: Аршба и Базилевский о туристическом потенциале Восточной Абхазии

По словам Аршба, развитие туристической отрасли восточной Абхазии перешло на новый этап в последний год.

"Исторически так сложилось, что еще в советское время в восточной Абхазии была сделана ставка на сельское хозяйство, в то время как западная часть активно использовалась в туристической отрасли. Поэтому такой потенциал имеет западная часть сегодня. Также после войны меньше пострадала западная часть. Что можно сделать в восточной части? Мы знаем, что термальные источники расположены как раз там, большая часть оздоровительного туризма – в восточной Абхазии. Пляжи там очень чистые", - напомнил Аршба.

У восточной Абхазии есть перспективы, считает и Кирилл Базилевский.

"Но нужно разделять контингент. Люди, которым интересны развлечения, массовки, будут ехать в Гагру и Пицунду. Но если учитывать наше ковидное время, судя по всему ситуация не изменится в ближайшее время, то налицо такой тренд, в том числе и по России. Абхазия очень хорошо вписывается, что многим интересно отдыхать в местах, где нет большого скопления. Их не интересуют развлечения, их интересует природа, экология. Поэтому восточная Абхазия в этом плане очень интересна", - сказал Базилевский.

Он отметил, что людей интересует восточная Абхазия, но пока ехать особо некуда.

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