Психолог Ладария о рискованном поведении отдыхающих: отклонение от нормы

Радио Психолог Ладария о рискованном поведении отдыхающих: отклонение от нормы

В Абхазии за последние несколько дней произошло несколько несчастных случаев на воде. В сводках МЧС раз за разом проходили сообщения о гибели отдыхающих в штормящем море, ежедневно спасателям удавалось и спасать туристов, попавших в водную ловушку. Так, в частности, 6 июля российскую туристку и троих ее детей унесло в море потоком горной реки. Один ребенок погиб, двоих удалось спасти, женщину до сих пор разыскивают спасатели. Почему взрослые люди, знающие об опасности, которую несет стихия, пренебрегают ей, с точки зрения психологии объяснила Анжела Ладария.

По ее словам, с точки зрения психологии, это называется рискованным поведением.

"Любой адекватный человек понимает, что во время шторма не нужно плавать в море. Но людям свойственно нарушать запреты. Если взять конкретный последний случай, то мне непонятно, если мама была человеком, любящим риск, то зачем подвергать риску детей? Это сложно поддается объяснению. Но вообще, рискованное поведение считается отклонением от нормы. Отклонение от нормы мы называем девиантным поведением. Склонность к девиантному поведению у людей начинается в подростковом возрасте. Формой его проявления, к примеру, является то, что подростки начинают что-то употреблять. Подростки вырастают и превращаются во взрослых людей, в мам, в пап – содержание осталось, изменилась только внешняя оболочка, склонность к риску остается. У кого-то срабатывают инстинкты самосохранения, а у кого-то это перерастает в более высокую форму. Рискованное поведение – это неправильная оценка опасной ситуации. Мы называем его суицидальным, то есть заведомо зная, что это запрещено, мы подвергаем свою жизнь риску… Если человек находится под влиянием алкоголя, то работают уже другие факторы, там идет потеря контроля, недооценка опасности в состоянии эйфории", - рассказала Ладария.

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