Драпкина о новом штамме коронавируса: поражает 75 процентов легких за сутки

Ревакцинацию от коронавируса в нынешней ситуации стоит делать раз в полгода вне зависимости от количества антител, которые показал тест, и применять любую доступную вам вакцину, сообщила российских ученый-медик, главный внештатный терапевт РФ Оксана Драпкина.

Радио Драпкина о новом штамме коронавируса: поражает 75 процентов легких за сутки

Распространенность коронавируса существенно повысилась, вирус мутировал, появились новые штаммы ― пресловутый "индийский" штамм или дельта-штамм, рассказала специалист на youtube-канале Соловьев Live.

"Другая клиническая картина, поражает не только пожилых, но и молодых людей ― от 20 до 30 лет, очень быстро нарастает мучительная одышка, утром поступает в отделение, а вечером переводят в реанимацию, потому что КТ1, то есть небольшое поражение легких, превращается к вечеру или на следующий день уже в КТ3 (среднетяжелая пневмония, поражено 50-75% легких ―Sputnik) или КТ4 (тяжелая форма пневмонии, поражено более 75% легких)", ― сообщила Драпкина.

Такая ситуация заставляет медиков еще раз напоминать гражданам о том, что единственный способ противостоять любой инфекции ― это вакцинация, подчеркнула Драпкина.

"Так как мы сейчас находимся в состоянии неблагоприятной эпидемиологической ситуации (в России), и пока мы не можем сказать, когда это закончится, мы рассматриваем сценарий экстренной вакцинации, и согласно этому сценарию повторная вакцинация показана тем, кто переболел более шести месяцев назад, а также тем, кто вакцинировался тоже более полугода назад", ― сказала терапевт.

Шаг между вакцинацией и повторной вакцинацией определен в шесть месяцев, акцентировала Драпкина. Кроме того, медики сейчас отходят от рутинного определения антител, такую рекомендацию дала ВОЗ.

"Нет четких значений того протективного уровня антител, на который с уверенностью можно ссылаться, вот эксперты собрались и решили, что раз в полгода в такой ситуации, в которой мы сейчас находимся, надо делать прививку", ― пояснила Драпкина.

Еще один вопрос – проводить ревакцинацию той же вакциной или другой. Медики сошлись во мнении, что можно делать другой вакциной, сказала терапевт. Европейские специалисты вообще рекомендуют своим пациентам ревакцинироваться разными вакцинами. "Четкого определения в этом нет, поэтому любая вакцина для повторной вакцинации тоже подойдет", добавила Драпкина.

Она отметила, что необходимо проходить вакцинацию раз в полгода любой вакциной, независимо от уровня антител.

Российский медик также резко высказалась в адрес антипрививочников, поскольку, по ее словам, большое число отказов от вакцинации привело к разнообразным мутациям вируса.

"В той когорте людей, которая не вакцинировалась, это прекрасный резервуар для того, чтобы вирус окреп, приспособился к новым изменяющимся условиям, он очень быстро приспосабливается, приспособился к тем схемам лечения, которые мы сделали, то есть мы искусственно сделали так, что дали передышку этому вирусу", - отметила Драпкина.