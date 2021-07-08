Петр Темирканов о знакомстве с Сухумом: потрясен состоянием города, морем, природой

Радио Петр Темирканов о знакомстве с Сухумом: потрясен состоянием города, морем, природой

Международный оперный фестиваль "OPERA VIVA" пройдет в Сухуме 9 июля. В программе фестиваля участвуют музыканты из Абхазии и России. В их числе Государственный камерный оркестр Абхазии, Государственная хоровая капелла Абхазии, Государственный симфонический оркестр Республики Адыгея, солисты Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова, а также известные солисты Нана Черкезия, Алхас Ферзба, Екатерина Богачева, Юлия Почкалова, Юрий Ростоцкий и Владимир Казаков. Культурное мероприятие планировалось провести на сцене Абхазского государственного драматического театра имени Чанба, но в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Абхазии его перенесли на площадь перед театром. Начало концерта в 20:00. В этом году фестиваль посвящен великому итальянскому композитору Джоаккино Россини, прозвучат его бессмертные творения. В студии радио Sputnik Абхазия один из участников фестиваля Петр Темирканов рассказал о себе, своем творчестве и об участии в предстоящем фестивале.

Темирканов - потомственный музыкант. Сам он считает, что во многом в его карьере помог пример старших.

"Когда с детства видишь, чем занимаются твои близкие, которых ты любишь, невольно заражаешься стремлением быть похожим на них. Но у нас в роду не только музыканты, есть и художники", - рассказал Темирканов.

Музыкант сожалеет, что впервые приехал в Сухум.

"Я в состоянии восторга, потрясен природой, потрясен состоянием города, морем. Мне здесь очень понравилось. Прогуливаясь по набережной, я увидел бронзовые миниатюры – это изумительно. Я с ним не знаком (с Архипом Лабахуа – ред.), но я хочу сказать большое спасибо за то, что он есть. Это замечательный художник, поверьте, а я интересуюсь и живописью, и скульптурой, это настоящий большой художник", - отметил Петр Темирканов.

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