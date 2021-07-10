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"Какая-то мистика": кто и за кем следил из высотки на Баррикадной

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Темы:
Подкасты РИА (561)
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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210710/1032811124/Kakaya-to-mistika-kto-i-za-kem-sledil-iz-vysotki-na-Barrikadnoy.html

Жильцы “сталинской высотки” на Баррикадной говорят, что в советские годы верхние этажи были расселены, а из маленькой дверки рядом с подъездом выгружали магнитофонные бобины.

Радио
"Какая-то мистика". Кто и за кем следил из высотки на Баррикадной

Все это породило разговоры о том, что в здании КГБ ведет прослушку: совсем рядом находится посольство США! Возможно ли это? И как СССР "присматривал" за американцами?

О главной легенде сталинской высотки на Кудринской площади рассказывают блогер и экскурсовод Светлана Килина; москвовед, основатель проекта "Прогулки по Москве" Александр Усольцев и москвовед, журналист Олег Фочкин.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (561)

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