"Какая-то мистика": кто и за кем следил из высотки на Баррикадной

Жильцы “сталинской высотки” на Баррикадной говорят, что в советские годы верхние этажи были расселены, а из маленькой дверки рядом с подъездом выгружали магнитофонные бобины.

Радио "Какая-то мистика". Кто и за кем следил из высотки на Баррикадной

Все это породило разговоры о том, что в здании КГБ ведет прослушку: совсем рядом находится посольство США! Возможно ли это? И как СССР "присматривал" за американцами?

О главной легенде сталинской высотки на Кудринской площади рассказывают блогер и экскурсовод Светлана Килина; москвовед, основатель проекта "Прогулки по Москве" Александр Усольцев и москвовед, журналист Олег Фочкин.

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