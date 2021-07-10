"Какая-то мистика". Кто и за кем следил из высотки на Баррикадной
Все это породило разговоры о том, что в здании КГБ ведет прослушку: совсем рядом находится посольство США! Возможно ли это? И как СССР "присматривал" за американцами?
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