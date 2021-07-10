Тьюторы: кто это и зачем они появились в российских школах

"Я хочу заниматься всем" или "не хочу заниматься ничем". Когда ребенок так говорит - возможно, родителям стоит обратиться к тьютору - человеку, который поможет ребенку определиться чего он хочет.

Радио Тьюторы: кто это и зачем они появились в российских школах

А когда выбор (например, в каком профильном классе учиться) будет сделан, составить для него индивидуальный план обучения даже в простой российской школе.

Кто такие тьюторы и зачем они нужны - разбираемся вместе с доктором педагогических наук, профессором, заведующей лабораторией индивидуализации и непрерывного образования Московского городского педагогического университета, президентом межрегиональной тьюторской ассоциации Татьяной Ковалевой и руководителем тьюторской службы Антониной Болотовой.

02:20 Кто такой тьютор? Чем он отличается репетитора, коуча, психолога, куратора?

03:20 В жизни школьника есть, как минимум, 3 периода, в которые ему требуется помощь тьютора

06:40 Может ли тьютор помочь составить индивидуальный план обучения в обычной российской школе?

11:00 Много ли тьюторов в России?

18:50 Как на практике работает тьютор? Пробуем на себе

21:40 Как понять, что пора обратиться к тьютору?

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