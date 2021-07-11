Научная жара: права искусственного интеллекта

По заказу ООН группа экспертов из разных стран и отраслей науки разрабатывает свод юридических и этических норм, регулирующих отношения человека и искусственного интеллекта. Зачем? Почему сейчас, если о "правах ИИ" говорили еще писатели прошлого века?

Да и может ли ИИ иметь права в такой же мере, как человек?

Радио Научная жара! Права искусственного интеллекта

На эти и другие вопросы отвечает Максим Федоров - Вице-президент в области искусственного интеллекта и математического моделирования Сколтеха.

РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.

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