Научная жара: права искусственного интеллекта

По заказу ООН группа экспертов из разных стран и отраслей науки разрабатывает свод юридических и этических норм, регулирующих отношения человека и искусственного интеллекта. Зачем? Почему сейчас, если о "правах ИИ" говорили еще писатели прошлого века?
Да и может ли ИИ иметь права в такой же мере, как человек?
На эти и другие вопросы отвечает Максим Федоров - Вице-президент в области искусственного интеллекта и математического моделирования Сколтеха.
РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.
Члены первого московского клуба "Harley-Davidson" возложили цветы к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в парке Славы и мемориалу первого президента страны Владислава Ардзинба в селе нижняя Эшера в воскресенье 11 июля.