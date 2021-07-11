14:58 11 Июля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.47
  • EUR88.14
Поиск
© Sputnik

Гнедич: модник, изуродованный оспой, автор русской "Илиады"

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (564)
8 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/06/12/1032650736.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210711/1032815615/Gnedich-modnik-izurodovannyy-ospoy-avtor-russkoy-Iliady.html

Дворянский сын из Полтавы. Из-за отсутствия денег не закончил философский курс в Москве и вот он в Петербурге в должности помощника библиотекаря. Его стихи, переводы французских пьес и Шекспира обращают на него внимание. Главный труд жизни - перевод "Илиады" Гомера.

Радио
Гнедич. Модник, изуродованный оспой, автор русской "Илиады"

В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.

Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (564)

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Россини у абхазского драмтеарта: фестиваль "Opera Viva" в Сухуме
Музыкальные шедевры: классика на сцене Абхазского драмтеатра
Как бороться с комарами
Как бороться с комарами


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться