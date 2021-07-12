Врач: жара осложняет течение коронавируса не только у пожилых

Жара и COVID ― это очень плохое сочетание, предупреждает главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко и объясняет, какие осложнения могут оказаться фатальными.

Радио Врач: жара осложняет течение коронавируса не только у пожилых

В третью волну коронавируса существенно поменялся возраст пациентов, на это повлиял пришедший в Россию новый дельта-штамм коронавируса, рассказал врач.

"Если первые две волны наиболее тяжело протекали для пациентов пожилых с сопутствующей патологией ― сахарным диабетом, сердечной недостаточностью, то сейчас все чаще и чаще мы видим молодых пациентов без вот этих выше названных факторов риска, без морбидного ожирения, и это, конечно, очень тревожит".

Кроме того, тревожит и тот факт, что наработанные врачами протоколы лечения периодически начинают сбоить, добавил медик.

"Мы, к сожалению, не научились, и вообще в мире нет пока молекулы или лекарства, которое бы действовало на сам вирус. Мы пока научились только бороться с его осложнениями ― с сатиновым штормом, с гипервоспалением, и, конечно, это накладывает опечаток на нашу работу. Что делать ― это самая жаркая тема, которая сейчас звучит. Это вакцинация, потому что другого выхода нет", ― пояснил Проценко.

Еще один важный момент ― иммунитет на стадии его формирования в организме после вакцинации не является барьером для вируса.

"Надо понимать, что вакцина двухкомпонентая, и большинство заболевших ― это пациенты, которые заболевают в первые две недели, которые нужно выдержать между первым и вторым компонентом вакцины, когда иммунитет еще не сформирован", - отметил Проценко.

Кроме того, в последний месяц очень глобально пересмотрен вопрос по поводу уровня антител после вакцинации.

"Есть понимание, что через шесть месяцев после болезни нужно вакцинироваться, наличие высокого титра антител не является противопоказанием для вакцинации, - подчеркнул врач. - У нас сейчас есть большое количество пациентов, которые к нам госпитализируются с нетяжелым течением COVID, но с очень тяжелым состоянием, связанным с жарой, с обезвоживанием, связанным с дополнительным риском тромбозов. А мы знаем, что COVID протекает с повышенным тромбообразованием. И жара и COVID ― это очень плохое сочетание", ― предупредил Проценко.

Если нетяжелое течение коронавируса в данной ситуации не является проблемой, то осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными для пожилых пациентов, и чтобы минимизировать эти факторы риска, нужно вакцинироваться, добавил врач.

Если есть какие-либо проблемы со здоровьем, в частности, аллергического характера, есть повод обсудить возможность вакцинации с лечащим врачом аллергологом, добавил Проценко.