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Беляева объяснила, почему шторм благотворно влияет на качество морской воды

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210713/1032823948/Belyaeva-obyasnila-pochemu-shtorm-blagotvorno-vliyaet-na-kachestvo-morskoy-vody-.html

Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева в эфире радио Sputnik рассказала, когда после шторма можно купаться в море.

Радио
Беляева объяснила, почему шторм благотворно влияет на качество морской воды

В результате шторма, качество воды как ни парадоксально улучшается, сказала Беляева в беседе на радио.  

"Если шторм не сопровождается очень большими дождями, когда затапливает весь город, то непосредственно шторм благотворно влияет на качество воды. Происходит перемешивание верхних теплых слоев с нижними глубокими слоями и усиливаются процессы самоочистки морской воды. Не сразу после шторма, когда вода еще мутная, а по истечении суток, двух, трех наблюдается улучшение показателей морской воды. Тем более что у нас бухта, для открытого море это не очень актуально, а вот для бухты шторма полезны", - сказала Беляева в эфире радио Sputnik Абхазия.    

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