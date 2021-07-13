Беляева объяснила, почему шторм благотворно влияет на качество морской воды

Радио Беляева объяснила, почему шторм благотворно влияет на качество морской воды

В результате шторма, качество воды как ни парадоксально улучшается, сказала Беляева в беседе на радио.

"Если шторм не сопровождается очень большими дождями, когда затапливает весь город, то непосредственно шторм благотворно влияет на качество воды. Происходит перемешивание верхних теплых слоев с нижними глубокими слоями и усиливаются процессы самоочистки морской воды. Не сразу после шторма, когда вода еще мутная, а по истечении суток, двух, трех наблюдается улучшение показателей морской воды. Тем более что у нас бухта, для открытого море это не очень актуально, а вот для бухты шторма полезны", - сказала Беляева в эфире радио Sputnik Абхазия.