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Политолог о сотрудничестве Британии с Украиной: России важно не пропустить провокации

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Политолог и телеведущий Дмитрий Куликов рассказал, чего следует опасаться России после подписания Великобританией и Украиной меморандума в сфере военно-морских сил.

Радио
Политолог о сотрудничестве Британии с Украиной: России важно не пропустить провокации

Украина и Великобритания подписали меморандум о совместном строительстве военных кораблей и баз украинских ВМС.

В эфире радио Sputnik Кыргызстан Дмитрий Куликов отметил, что США и Британия продолжают неприятное для РФ сотрудничество с Украиной.

"Западные партнеры России хорошо умеют играть в четыре руки. Пока Вашингтон исполняет пониженную октаву, Лондон будет играть вверху. Не стоит забывать, что Британия прекрасно умеет использовать соглашения о помощи другим странам как выгоду. Украина не против любого сотрудничества, даже самого для нее невыгодного, поэтому России надо понимать, что поведение Лондона и его нацеленность на сотрудничество с Киевом в военной сфере не что иное, как провокация", — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что России важно "не пропустить" опасные для нее провокационные действия Великобритании на Украине.

 

 

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